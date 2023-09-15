شكاوى من زيادة انقطاع الكهرباء لساعتين.. ومصدر يكشف السبب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شكا عدد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

وأعلن مجلس الوزراء، في الـ 31 من يوليو الماضي، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

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وتأتي شكاوى المواطنين من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، بالتزامن مع انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 15 من سبتمبر الجاري، بناء على أعلنته مصادر بوزارة الكهرباء.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين بدلا من ساعة، يأتي بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وانقضاء موجة الحر التي شهدتها البلاد على مدار الفترات الماضية.

في الوقت نفسه، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، سبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة.

وقال المصدر، إن قرار تخفيف الأحمال ساري ولا توجد أي تعليمات بإلغاء خطة التخفيف، مشيرا إلى أنه منذ اليومين الماضيين تم زيادة التخفيف إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة بمختلف المناطق وذلك وفقا لما حدده مركز التحكم القومي للكهرباء.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه حتى الآن جار العمل بخطة تخفيف الأحمال ولا توجد معلومة مؤكدة حول لنهاية الخطة اليوم أو غدا، مشيرا إلى أن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على نسب استهلاك الوقود من مازوت بمحطات إنتاج الكهرباء.

وشدد على أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعلنة من قبل مجلس الوزراء فقط، وهناك استثناء للمناطق الاستراتيجية من مستشفيات وأقسام ومراكز شرطة وغيرها من المناطق الحيوية.

ونوه إلى أن خطة التخفيف ييدأ تطبيقها يوميا من الساعة الـ ١٢ مساء حتى الواحدة صباحا.