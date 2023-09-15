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بالصور- محافظ بورسعيد يشارك المواطنين صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

02:26 م الجمعة 15 سبتمبر 2023
  • عرض 4 صورة
    صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا
  • عرض 4 صورة
    صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا
  • عرض 4 صورة
    صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا
  • عرض 4 صورة
    صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، المواطنين أداء صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا عقب صلاة الجمعة بمسجد لطفي شبارة بحي الشرق.

ودعا محافظ بورسعيد لأشقائنا في ليبيا والمغرب بأن يلهمهم الله الصبر والسلوان جراء هذا المصاب الأليم، وأن يرحم الضحايا ويلهم ذويهم الصبر، وينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

كما دعا أن يرفع الله هذا البلاء عن شعبي ليبيا والمغرب، وأن يحفظ المولى عز وجل الأراضي العربية من كل سوء.

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محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان صلاة الغائب ضحايا المغرب وليبيا مسجد لطفي شبارة بحي الشرق محافظة بورسعيد

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