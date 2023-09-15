بعد إعلان غرة ربيع الأول.. موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاعين العام والخاص

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا السبت الـ 16 من سبتمبر 2023، هو أول شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، بعد استطلاع الهلال.

ومع إعلان دار الإفتاء المصرية، موعد أول أيام شهر شهر ربيع الأول، يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف، الذي يوافق 12 ربيع الأول، الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

ويوضح "مصراوي" موعد إجازة المولد النبوي الشريف لموظفي القطاعين العام والخاص، على النحو التالي:

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، بأن تكون إجازة رسمية، توافق يوم 28 سبتمبر.

وأوضح مدبولي وفقاً لبيان رئاسة الوزراء، أن الإجازة مدفوعة الأجر، للعاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وشركات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الإجازة ستوافق يوم الخميس 28 سبتمبر بدلاً من الأربعاء 27 من ذات الشهر، حتي تكون إجازة ممتدة للعاملين وتشمل" الخميس، والجمعة والسبت".

إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص

ومن المقرر، أن تعلن وزارة العمل خلال ساعات عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، للقطاع الخاص، والتي من المتوقع أن تكون يوم الخميس 28 سبتمبر، بناء على ما أقره مجلس الوزراء.

ومن جانبها قالت عبير فؤاد، مدير معلومات العمل بوزارة العمل، إنه بعد تحديد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إجازة المولد النبوي الشريف، فإنه توجد بعض الفئات لا تنطبق عليها هذه الإجازة.

وأضافت "عبير" في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف، تنقسم إلى نوعين من الفئات حسب الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويختص به رئاسة مجلس الوزراء والفئات الخاضعة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويصدر بشأنه كتاب دوري عن استحقاق الإجازة في هذا اليوم.

وأوضحت، أن الكتاب الدوري الذي يصدر يتضمن، حالات تشغيل العمل إذا اقتضت الحاجة لذلك في هذا اليوم، والتأكيد على الإلتزام بالضواب المقررة بقانون العمل، وهو استحقاق العامل بالإضافة إلى أجره في ذلك يوم مثلي الأجر.

وتابعت عبير قائلة: (أنه هناك فئات حسب حاجة العمل، واللي بيحدد ده صاحب العمل، ويخضع لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وده بيخاطب العاملين بالقطاع الخاص على سبيل المثال المستشفيات الخاصة بامتثالها للضوابط المتعلقة بـ الإجازات في التعويض زي ما وضعها القانون).