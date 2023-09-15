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بعد حظره بالمدارس.. ماذا قال مفتي الجمهورية عن حكم ارتداء النقاب؟

02:02 م الجمعة 15 سبتمبر 2023

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن جمهور العلماء أكدوا أن النقاب ليس فرضًا، بل هناك علماء من المذهب المالكي قالوا بأنه مكروه.

واستشهد مفتي الجمهورية في تصريحات سابقة له، بقول الشيخ الإمام محمود شلتوت فى الرد على من يطالب بفرض النقاب على الجميع وهو أن أمر اللباس والهيئات الشخصية من العادات التى ينبغى أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، ومن درجت بيئته على استحسان شىء منها كان عليه أن يساير بيئته.

وشدد على ضرورة إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة عبر الأجيال والعصور لأنه يعصم الأحكام المستنبطة والعمل لدى الأمة أفرادًا وجماعات من التخبط والفوضى، ويسهم أيضًا في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بالأمة.

يأتي ذلك بعدما قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حظر ارتداء الطالبات غطاء الوجه (النقاب)، ضمن نشرة رسمية بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد.​

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الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حكم ارتداء النقاب فرض النقاب على الجميع لمحافظة على الهوية

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