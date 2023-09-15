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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المحطة الجديدة بالبحيرة

12:52 م الجمعة 15 سبتمبر 2023

الشيخ محمد عبدالبصير

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد المحطة الجديدة بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور أحمد الغنام الباحث بالإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، حول "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرته"، ويتلو القرآن الشيخ محمد عبدالبصير.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

ومن المقرر أن تؤدي جميع المساجد صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب، بعد صلاة الجمعة.

سوق مصراوى

الشيخ محمد عبدالبصير صلاة الجمعة صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا خطبة الجمعة مدينة حوش عيسى البحيرة

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