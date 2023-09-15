هل يوجد تسهيلات تقدمها روسيا لـ"انتعاش السياحة المصرية"؟.. عيسى يُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إن المنتج السياحي المصري بأنواعه المختلفة، أفضل ما يميزه بالوقت الحالي عندما يأتي إليه السائح ويكون معه مرشد سياحي في مصر، وأفضل مستوي من الرضا عن المنتج للسائحين، عند اختياره جيداً شركة السياحة أو منظمها.

وأضاف عيسي، خلال لقائه على قناة “RT”، أثناء زيارته إلى روسيا، أن شركات السياحة تٌضيف تعميق التجربة للسائح بمصر، وارتفاع كبير بمستوى الرضا له سواء من روسيا أو البلاد الأخري، والوزارة تحرص على الترويج من خلال منظمي الرحلات الذين يبيعون المنتج في الأسواق المختلفة ومنها الروسي، من خلال أنواع مختلفة من الترويج يحصل عليها السائح على تجربة غير مسبوقة.

وأشار وزير السياحة والآثار عن وجود تسهيلات تقدمها موسكو سواء على صعيد الشركات السياحية أو مراجع رسمية، أن أهم البرامج الترويجية تتم مع شركات الطيران الروسي، وأنه خلال أول 8 أشهر كان هناك 2000 رحلة طيران تم تحفيزهم من خلال برنامج تحفيز الطيران مصر، وتستطيع الوزارة التعاون مع شركات الطيران والسياحة، ووضع الإمكانيات لخدمتهم ولـ أنشطتها الترويجية وقدرتهم على تقديم الخدمة المتميزة لعملائها بالسوق.

اقرأ أيضاً

ما سبب زيارة وزير السياحة والآثار إلى روسيا؟.. "عيسى" يجيب

يوم واحد لا يكفي لزيارته.. "وزير الآثار" يكشف رسميًا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



