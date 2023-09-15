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اليوم.. الجامع الأزهر يقيم صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

02:00 ص الجمعة 15 سبتمبر 2023

الأزهر

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كتب- إسلام لطفي:
أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب، اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا، وذلك بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين.

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الجامع الأزهر صلاة الغائب ضحايا ليبيا زلزال المغرب العاصفة دانيال

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