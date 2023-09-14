الجيزة: ضبط 3408 مخالفات تموينية و9 أطنان مواد بلاستيك

كتب- محمد أبو بكر:

ضبطت محافظة الجيزة ٩ أطنان مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع أدوات المائدة.

وشنت المحافظة، من خلال مديرية التموين، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية، والمحال العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير ٣٤٠٨ مخالفة تموينية لبداليين تموينين، ومخابز ومحال عامة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٤٨٢ محضر شمل ٨٨٨ محضر مخالفة لـ إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٦٠٧ مخالفة لـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و١٨٥ مخالفة توقف، وغلق و١١٩ مخالفة تصرف، ومراجعة رصيد و٣٥ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و٢٧ مخالفة لعدم وجود ميزان، و٦٢٠ مخالفة لـ عدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٩٠٨ محضر مخالفة شملت ٢٢٣ مخالفة لـ عدم الإعلان عن الأسعار، و٣٩ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و١٠١ مخالفة لعدم وجود ترخيص، و٣٠١ عدم وجود شهادة و١٧٠ مخالفة لتجار تموينيين.

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ١٨ محضر، ضم غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط ٩ طن مواد بلاستيك و مخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع أدوات المائدة، وضبط ١٨.٥ طن دقيق مدعم، و٥.٣ طن دقيق فاخر وطن أرز حر، و٢٦ كرتونة زيت تمويني، و١٠٣ كرتونة زيت حر داخل مخزن بدون ترخيص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط ١.٣ طن لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وضبط ٦٢٠٣ سجائر بأنواعها مجهولة المصدر، و٢٦٣ بطاقة تموينية بحوزة مخالفين بغرض استغلال الدعم، و ١٢١٢٠ لتر زيوت سيارات مغشوشة، وضبط عدد ٨٧٥ لتر مياه غازية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمعايير الصحية.

وأكد محافظ الجيزة، علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض، ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.