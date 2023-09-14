"العمل": تنفيذ 655 دورة تدريب مهني لتأهيل الشباب



كتب- محمد أبو بكر:

تستهدف وزارة العمل، تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024؛ لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وتنفيذًا للخطة، سُتطلق الوزارة 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تابعا لها ، تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ مبادرة "مهنتك مُستقبلك".

وتتراوح مدة التدريب بها من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة، وتشترط "الوزارة" فى "الحصول على دورات التدريب الآتي:

- السن من 18 إلى 45 سنة.

- إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى.

- إجراء اختبار توجيه مهني.؛ لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية.

ولفتت أنه يحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويسلموا الأدوات الكتابية، والملابس، وأدوات الوقاية، والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة .

جاء ذلك خلال بيان الوزارة الخميس، بـ تكليف لجنة من الخُبراء بتطوير مناهج خطة التدريب المهني، والبرامج التدريبية والإسترشادية، التي تُنفذها "الوزارة" لتتطابق مع المعايير الدولية، ووظائف المستقبل، اجتمعت بمقر "الوزارة" في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لوضع تصور عام بشأن تنفيذ اختصاصاتها بحسب قرار وزير العمل حسن شحاتة، الصادر عام 2023.