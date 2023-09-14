هل تتعرض مصر لعاصفة "التنين" خلال الأيام المقبلة؟ الأرصاد تجيب "فيديو"
كتب- إسلام لطفي:
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ مصر لن تتعرض لأي عواصف في المدى الزمني القريب، مضيفة: على مدار الأسبوع المقبل لا يوجد أي تقلبات جوية أو عدم استقرار في الأحوال الجوية وستكون مستقرة بشكل كبير في مصر.
وتابعت في تصريح خاص لـ"مصراوي": عاصفة "التنين" كانت منخفضًا جويًّا أثَّر علينا في 12 مارس 2020، وكانت حالة من عدم الاستقرار ولم تتكرَّر مرة أخرى.
واستطردت: وفي ظل التغيرات المناخية قد نشهد حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتكون الحالة قوية جدًا بسبب التغيرات المناخية والتطرف المناخي خلال هذا العام.
وأكدت انتهاء بقايا العاصفة دانيال التي دخلت مصر قادمة من ليبيا خلال الأيام الماضية، قائلة: "يوجد تحسن كبير في الأحوال الجوية في المنطقة الغربية، وباقي العاصفة دانيا انتهى تمامًا من الجمهورية".
وشددت على عدم تضرر أي مناطق على مستوى الجمهورية من العاصفة دانيال، مؤكدة أن العاصفة مرت بسلام لأنها بعد دخولها لمصر فقدت قواتها بشكل كبير وانتهت تمامًا.
ولفتت إلى أن درجات الحرارة بدأت تنخفض وتعود للمعدلات الطبيعية وتتراوح بين 33 و34 درجة مئوية.
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