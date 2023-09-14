نائب محافظ الجيزة يتفقد عددًا من مشروعات الصرف الصحي

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية ومركز أبوالنمرس؛ لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات؛ لإيجاد حلول سريعة لها، ويأتي ذلك، في إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب المحافظ، محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان، مشددًا سرعة الإنتهاء من أعمال وصلات الصرف الصحي المتبقية لمنازل القرية.

وتابع النائب الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لقرية أم خنان، موجهًا بسرعة الإنتهاء من تجارب التشغيل والبدء في تنفيذ أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة بمركز أبوالنمرس،وشدد بمضاعفة الجهد لإنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

ورافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، مبروك عمارة، رئيس مركز أبو النمرس ومسؤولي مجلس مدينة الحوامدية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الجيزة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، والشركات المنفذة للأعمال.