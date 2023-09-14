مدبولي: المنتج المصري يمثل الغالبية العظمى من منتجات معرض "أهلاً مدارس"



كتب- محمد سامي:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب افتتاحه المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بمحافظة القاهرة بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء/ خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس/ أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد/ أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل التصريحات: مِن المُلاحَظ على مدار الفترة السابقة، وخلال افتتاح المعارض في السنوات الماضية، زيادة المنتج المصري حتى أضحى يمثل الغالبية العظمى من المنتجات الموجودة اليوم في هذا المعرض، بالإضافة إلى زيادة مستوى الجودة في تنفيذ المُنتجات، مُعربًا عن سعادته بتطور الصناعة المصرية بشكل واضح في تلك المجالات التي كان يُعتمد في توفيرها، فيما سبق، على الاستيراد.

وأوضح رئيس الوزراء، أن معرض "أهلًا مدارس" اليوم يضم أكثر من 170 جناحا؛ لعرض كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وكذا المنتجات الغذائية؛ ما يُشير إلى تنوُّع المعرض بدرجة كبيرة.

وأضاف: بالتزامن مع ذلك المعرض، شاهدنا انطلاق نحو 84 سيارة تمثل معرضًا متحركًا؛ كي تنتشر في ربوع الجمهورية، مؤكدًا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 480 منفذًا تشمل نفس تلك النوعية من المنتجات، منها 58 معرضًا رئيسيًا على نفس المستوى.

ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن هذا كله يعكس الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة الممثلة في الوزارات، وأيضًا جهود محافظة القاهرة، واتحاد الغرف التجارية، وكل ممثلي القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بحجم ومستوى الجهد المبذول من جانبهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن نسب الخصم على السلع الموجودة بالمعرض تتراوح بين 20- 50%، قائلا في هذا الصدد: لمست ذلك بنفسي في التخفيضات الكبيرة الموجودة على المنتجات التي تحتاجها الأسر المصرية، وبخاصة أسعار الأحذية، والملابس، ومختلف منتجات المدارس.

وخلال تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اسعار المنتجات والسلع ستكون في المتناول لمختلف الشرائح وطبقات الأسر المصرية، موضحًا أن نوعية هذه المعارض والمنافذ، تمثل فرصة حقيقة تعكس جهود الدولة المبذولة في النهوض بالسلع المُصنعة محليًا لمستوى عال من الجودة، وبسعر مناسب للأسر المصرية، في ظل التضخم العالمي وارتفاع الاسعار.

وأكد رئيس الوزراء حرصه الدائم على الاطمئنان على الاسعار، موجهًا في هذا الصدد الشكر لاتحاد الغرف التجارية، وكل العارضين للسلع والمنتجات بالمعرض على التخفيضات المقدمة من قِبلهم، وكذا حرصه أيضًا على استمرار هذه النوعية من السلع بهذه الأسعار طوال فترة المعرض.