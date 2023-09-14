حددت رقمين "واتساب" للإبلاغ عن المفقودين.. "الهجرة" توجه رسالة لأسر المصريين في ليبيا

كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت وزارة الهجرة، أرقام غرفة العمليات الخاصة بمتابعة أحوال المصريين في ليبيا، إثر تعرضها لإعصار "دانيال" الذي أدى إلى وقوع وفيات وإصابات ومفقودين.

وأهابت بأهالي المفقودين التواصل معها للإبلاغ عن بيانات المفقودين على موقع الوزارة وأرقام غرفة العمليات عبر الواتس آب:

+20 122 282 6111

+20 111 138 4838

وأكدت الوزارة أهمية التواصل عبر الرقمين عبر "واتس آب"، حتى يتسنى التنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في إجراءات البحث عن المفقودين لتحديد الأعداد الحقيقية للضحايا وتفاصيل إجلاء الجثامين، مشددة على أنها تتابع تطورات الأزمة على مدار الساعة.

وأجلت القوات المسلحة المصرية، ٨٧ جثمانًا لمصريين توفوا جراء الكارثة، وتم التعرف على أسمائهم، علاوة على إجلاء عدد من المصابين من قلب المناطق المتضررة، وجارٍ علاجهم في المستشفى الميداني المصرية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر لا تترك أبناءها، وأن القوات المسلحة بالتعاون مع السلطات الليبية استطاعت أن تقوم بطلعات جوية لتقديم مساعدات للمتضررين، وكذلك لإعادة الجثامين المصرية للمحافظات التي ينتمون إليها لدفنهم إلى مثواهم الأخير بأرض الوطن.