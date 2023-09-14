رئاسة الوزراء تكشف عدد المعارض الفرعية بـمعارض أهلاً مدارس 2023.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد المعارض الفرعية المشاركة في مبادرة "أهلاً مدارس 2023".

وأوضح مدبولي في بيان الخميس، أن عدد المعارض الفرعية لـ مبادرة "أهلاً مدارس 2023، تصل إلى 108 معارض بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرًا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون.

وأشار، إلى أن مبادرة أهلاً مدارس تمنح خصومات تصل إلى 50%، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة.

ولفتت إلى أنه يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات.