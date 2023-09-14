التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ 24 من قوافل "ستر وعافية"



كتب- محمد أبو بكر:

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم المرحلة الرابعة والعشرون من قوافل "ستر وعافية " في قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، بمشاركة ١٩ كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

أضاف التحالف الوطني في بيان الخميس، أن ذلك يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية"؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما أضاف، أن ذلك وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة، جلدية، نساء، اسنان، رمد، أطفال، انف واذن، أمراض كبد)، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

و تتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب؛ لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة.

وبجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى هذا و تهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين و الغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

شارك في القافلة ١٩ كيان من كيانات التحالف وهم (جمعية مصطفي محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – اسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة - جمعية رعاية مرضي الكبد )، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.