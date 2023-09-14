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المولد النبوي ٢٠٢٣.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر ربيع الأول

07:38 م الخميس 14 سبتمبر 2023

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:​

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد السبت هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٥ هجرية.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول، وتعذر رؤية الهلال.

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دار الإفتاء المصرية شهر ربيع الأول استطلاع هلال شهر ربيع الأول

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