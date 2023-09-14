المولد النبوي ٢٠٢٣.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام شهر ربيع الأول

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:​

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد السبت هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٥ هجرية.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول، وتعذر رؤية الهلال.