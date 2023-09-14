حدث في 8 ساعات| تسكين الطلاب العائدين من ليبيا.. وتعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراسي

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة، وتسكين جميع الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس بشكل فوري.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ارتفاع الحرارة ورياح.. توقعات طقس الـ 5 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 5 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

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الزراعة: الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بـ 116 مليون دولار في أسبوعين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي.

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شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

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محافظ القاهرة: تسكين جميع الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس بشكل فوري

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصًا على مستقبلهم الدراسي.

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مناورات النجم الساطع 2023: الركيزة المستدامة لأمن الشرق الأوسط

أصبحت مناورات النجم الساطع خلال أربعة عقود من انطلاقها القناة الرئيسية للتعاون الدفاعي بين دول الشرق الأوسط، وازداد نطاقها في الاتساع عامًا بعد عام حتى أمست واحدة من أكبر فعاليات التدريب العسكري في العالم، يجتمع فيها الشركاء والحلفاء حول هدف يتجاوز الحدود القومية، وهو أمن الشرق الأوسط والدفاع عنه.

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الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. تفاصيل لقاء السيسي ووزيرة خارجية فرنسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزيرة خارجية فرنسا، "كاترين كولونا"، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

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بيت الزكاة يعلن عن وظائف جديدة بالمكتب الإقليمي في الأقصر

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حاجته لعدد من الباحثين الاجتماعيين بالمكتب الإقليمي بمحافظة الأقصر بعقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويًّا بعد اجتياز مدة التدريب لمدة ثلاثة أشهر، وتقدم السيرة الذاتية حتى نهاية يوم عمل ٢٣/٩/٢٠٢٣م.

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رئيس "الرعاية الصحية": 3 مليارات جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل بالسويس

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية في محافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي للمنظومة بالمحافظة.

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مدبولي يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الالكترونية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.

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