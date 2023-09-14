محافظ القاهرة: تسكين جميع الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس بشكل فوري

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصًا على مستقبلهم الدراسي.



وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس على الفور لحين استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التيسيرات للمواطنين العائدين من ليبيا نتيجة تضررهم من الإعصار.​