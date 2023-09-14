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كم عدد الحالات المحولة لإجراء أشعة وفحوصات تأكيدية بمبادرة الأورام السرطانية؟

11:29 ص الخميس 14 سبتمبر 2023

وزارة الصحة

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كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عدد الحالات التي جرى تحويلها لاستكمال الفحوصات والأشعة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة – عنق الرحم – القولون – البروستاتا).

وبحسب بيانات الوزارة، قدمت المبادرة خدماتها لما يزيد عن مليون و900 ألف مستفيد، قاموا بملئ الاستبيان المبدئي والذي يحدد الأورام المستهدفة بالكشف المبكر.

وعلى وقع ذلك، تم تحويل 17,507 مواطن لإجراء أشعة مقطعية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، بينما تم تحويل 89,787 آخرين لإجراء اختبار الكشف المبكر عن سرطان القولون.

كما تم تحويل 62,576 لإجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا، وتحويل 5048 سيدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم .

وبدأ تشغيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، في 11 يونيو الماضي بـ 9 محافظات كمرحلة أولى وهي (الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – دمياط- جنوب سيناء- مرسى مطروح – الفيوم – أسيوط – بورسعيد).

ومن المقرر بدء المرحلة الثانية التي تضم 11 محافظة بنهاية العام الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024.

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وزارة الصحة مبادرة الأورام السرطانية أشعة مقطعية

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