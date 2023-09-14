الزراعة: الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بـ 116 مليون دولار في أسبوعين
كتب- مصراوي:
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنسيق مع البنك المركزي.
وقال القصير، في بيان الخميس، إنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023 تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.
وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وإضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.
ويكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023)نحو 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.
وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من رئيس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
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