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BBC

ارتفاع الحرارة ورياح.. توقعات طقس الـ 5 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 14 سبتمبر 2023
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    طقس حار
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    طقس حار.
  • عرض 8 صورة
    طقس حار.
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
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    طقس حار
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 5 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن درجة الحرارة ترتفع بالنهار على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتشتد على جنوب سيناء والصعيد، وتكون معتدلة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أوضحت الهيئة، وجود، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبري، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود، شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، تبدأ من الرابعة صباحاً وحتى السابعة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الكبري شبورة مائية طقس حار

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