تعمل على نتائج مشروعات التخرج.. ننشر آليات عمل حاضنة الأميرة فايزة بجامعة حلوان؟

كتب- عمر كامل:

أطلقت جامعة حلوان، حاضنة لريادة الأعمال في مجال الرياضة و افتتحها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى اهتمام الوزارة بريادة الأعمال و تكوين الشركات الناشئة في مجال الرياضة، وأكد دعمه لهذا النوع من المبادرات التي تعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة في مصر والوطن العربي.

وأبرز الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في كلمته أهمية مفهوم ومبادئ ريادة الأعمال في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من توفير فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص التدريب والتأهيل المرتبط بالصناعة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الإقتصاد القائم علي المعرفة.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الهدف من الحاضنات التكنولوجية هو تحويل مخرجات البحوث العلمية التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية أو خدمات وتكوين شركات ناشئة تلبي إحتياجات السوق وتساهم في خلق فرص عمل.

وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن افتتاح حاضنة الرياضة تأتي ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات الذي تستضيفه جامعة حلوان ، مما يسهم بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب المشاركين.

وأكدت الدكتورة أمل عبدالله، تقديم كافة سبل الدعم للحاضنة والتي بدأت بتخصيص مكان مستقل للحاضنة بقصر الأميرة فايزة، وتوفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة لانطلاق عمل الحاضنة بقوة.

وعرض الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير المشروع ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية دور المكتب في خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال في مجالات تميز الجامعة وإحداها الرياضة، وقام بعرض أهداف مشروع سفير الممول من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والاتحاد الأوروبي والذي يقدم الدعم لعدد من الجامعات في المنطقة العربية في مجال ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وكيف تطورت انشطة المشروع، من إعداد وثيقة للمسئولية المجتمعية و دمج أهداف التنمية المستدامة خطة الجامعة الإستراتيجية وتنفيذ ندوات تعريفية وتوعوية للطلاب في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وتنفيذ برنامج للمواطنين من فئة الشباب والمرأة وتقديم نماذج وقصص نجاح لرواد أعمال تطوير مقرر أكاديمي الكتروني عن ريادة الأعمال وتنفيذ ورش عمل لتأهيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس في مجال ريادة الأعمال، حتى تصل الى مرحلة إطلاق أول حاضنة لريادة الأعمال في مجال الرياضة.

وعرضت الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية، عضو فريق عمل مشروع سفير ومؤسس الحاضنة أهداف وآليات عمل حاضنة الأميرة فايزة للرياضة وفريق العمل المؤهل بها، والذي جاء كأحد مخرجات المشروع و بمبادرة من إدارة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة لاستثمار نتائج مشروعات الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا و دعم أصحاب الأفكار الريادية من الشباب و الشابات بالسوق المصري.

وأوضحت الدكتورة رشا رمضان مدير المكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بمصر.أن مشروع سفير هو مشروع طموح موجّه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب في 9 بلدان من شمال أفريقيا والشرق الأوسط . حيث يركز مشروع سفير على خلق بيئة مواتية بمؤسسات التعليم العالي لتطوير مشاريع دائمة ومجدية اقتصادياً ذات أثر اجتماعي وثقافي وبيئي، وإبراز المواهب والمبادرات الواعدة في المنطقة على الصعيد العالمي.

ودعت الجامعة في هذا الإطار جميع رواد الأعمال الشباب من مختلف التخصصات التقدم بأفكار المشروعات التي ترتبط بمجال "صناعة الرياضة"، للحاضنة سواء في مجال الخدمات او المنتجات الرياضية، والبدء في إجراءات احتضان هذه الافكار لتصبح شركة او مصنع على أرض الواقع .