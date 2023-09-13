"العمل": تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة "مستشار تأمين" بالإسكندرية

كتب - محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، انتهت من تدريب الشباب من الجنسين راغبى العمل على مهنة مستشار تأمين، واجراء المقابلات الشخصية لعدد 60 متقدم، وقبول 30 من راغبى التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين، من خلال مسئوول شركة مصر لتأمينات الحياة.

أضافت الوزارة في بيان الأربعاء أن ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة لتدريب، وتشغيل الشباب فى مجال التأمينات على الحياة؛ بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر على مستوى عالي من الخبرة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل التشغيل ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم، وحثهم على الدخول لسوق العمل، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع الشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

ونوه إلى أنه، بموجب بروتوكول التعاون تلتزم شركة مصر لتأمينات الحياة بتدريب راغبي العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 الى 10 ايام على مجالات العمل الحديثة فى مجال التأمينات على أن يكون التدريب بمقر الشركة بواقع دفعتين فى الدورة كل دفعة 30 متدرب ، ومؤكداً أنه يتم التعيين فور انتهاء الدورة التدريبية للمتميزين.