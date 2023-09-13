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يوم واحد لا يكفي لزيارته.. "وزير الآثار" يكشف رسميًا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

10:52 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير مع بداية العام القادم.

وأضاف عيسي، خلال لقائه على قناة “RT”، أثناء زيارته إلى روسيا، أن المتحف المصري الكبير، عند افتتاحه سوف نستطيع رؤية تجربة غير مسبوقة، وسيكون أحد أهم متاحف العالم إن لم يكن أهمها.

أشار وزير السياحة والآثار، إلى أن المتحف سيشرح للعالم أجمع كيف استطاع المصري القديم، التقدم بمفاهيم هامة أبرزها (كيف نعيش سوياً في مجتمع واحد رغم اختلافنا؟، ازاي في نظام للحكم يتدرج مع 30 أسرة حاكمة؟، كيف يعيش الإنسان في حياته حالياً حتي تكون الحياة الأبدية الأخرى رائعة).

وأوضح، أن المواطن الروسي مثقف وهذا يتضح في كل المتاحف المصرية بزيارته لها واهتمامه للتاريخ والحضارات المٌختلفة، وأن منتج القاهرة الثقافي سواء من بداية الهرم وسفنكس ومنطقة سقارة حتي المتحف الكبير بالإضافة للقاهرة الفاطمية، سيعطي بعد كبير وعميق للسائح الروسي يجد به تجربة مميزة، وأن يوم واحد لا يكفي بهذا المتحف.

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أحمد عيسي وزير السياحة المتحف المصري الكبير روسيا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

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