برلماني: مصر ستظل السند الحقيقى لدعم الدول العربية في مواجهة المحن

كتب - نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة الأشقاء بليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والأخوية التى تربط بين مصر والمغرب وليبيا وأن مصر كانت ولا تزال وستظل السند والداعم الحقيقى لكل الدول العربية الشقيقة والوقوف بكل ما تمتلك بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث.

وقال سليم فى بيان له أصدره اليوم، إن القيادة السياسية أكدت للرأى العام المصري والعربي أنها حريصة كل الحرص على دعم وتقديم المساعدة بجميع الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا وزلزال المغرب الذي راح ضحيتهما مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

وأكد أن الواقع والتاريخ أكدا أن مصر لاتتأخر لحظة فى تقديم المساعدات للدول الأشقاء وهذا ليس بجديد عليها فدائمًا مصر تقدم كل الدعم لهم ومواقفها التاريخية على مر العصور تؤكد ذلك.

وتوجه الدكتور محمد سليم بخالص التعازي للمغرب وليبيا ولأسر الضحايا متوجهاً بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

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