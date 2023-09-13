"المنشآت الفندقية" توجه بعدم إجبار السائحين على سداد المشتريات والخدمات بالعملة الأجنبية

كتب- محمد أبو بكر:

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وجه بالتأكيد على عدم إجبار السائحين على سداد الخدمات الإضافية والمشتريات بالعملات الأجنبية.

وأضاف "عاقل" وفقاً لمنشور تم تعميمه على كل الفنادق الأربعاء، أنه وردت شكاوى من السائحين تفيد قيام عدد من المنشآت بإجبارهم على سداد الخدمات الإضافية والمشتريات بالعملات الأجنبية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة الفندقية، أن الغرفة تؤكد عدم قانونية مثل هذا الإجراء وفقاً لقوانين التعامل بالنقد الأجنبي، وحال مخالفة ذلك قد يترتب تعرض المنشأة للمسائلة القانونية، وقيام وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.