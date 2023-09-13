"الشباب والرياضة" تشكر جمارك مطار القاهرة على التعاون في البطولات الدولية

كتب - محمد عبيد:

وجهت وزارة الشباب والرياضة الشكر للدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة الدولي ومجموعات العمل من الجمارك في مختلف مباني الركاب بالمطار، للجهد الكبير الذي بذلوه أثناء استضافة مصر للعديد من البطولات الرياضية الدولية الكبرى خلال الاونة الأخيرة مما كان له بالغ الأثر في خروجها بالشكل اللائق بمكانة مصر .

جاء ذلك في خطاب شكر وصل إلى إدارة جمارك مطار القاهرة الدولي، وقالت الوزارة في الخطاب إن الإجراءات نالت إشادة كافة الاتحادات الرياضية الدولية.

وأكدت الوزارة على التعاون المثمر والبناء خلال استضافة فعاليات كافة البطولات والأحداث الرياضية الدولية، الذي يساعد علي النهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.