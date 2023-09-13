"الغرفة السياحية" تشيد بقرار تخفيض فائدة القروض للمطورين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن قرار غرفة المنشآت الفندقية بتحديد فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بـ 10 % لمدة عامين، من أفضل القرارات التي تم إطلاقها في إطار التسهيل على المستثمرين.

أضاف "صادق" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن ذلك يأتي ضمن إجراءات التسهيل على المستثمرين والمطورين لـ تحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأشار صادق إلى أن، القرار يتضمن كل المشروعات الاستثمارية، وأن الفائدة على القروض أصبحت 10 % بدلاً من الفائدة السابقة التي كانت تصل إلى 18 %، وفي بعض الأوقات 22 %.

وطالب عضو الغرفة السياحية بأهمية وجود تسهيلات أخري، من ضمنها الحصول على إعفاءات ضريبية بنسبة 10 % كحد أقصى فيما يتعلق بالقروض لمدة 10 سنوات على الأقل إلى أن ينتهي الفندق من البناء.

يذكر أن علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كشفت أنه تم تحديد فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الإستثمارية وجميع جهات الولاية لـ 10 %.

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