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البابا تواضروس ورئيس الإنجيلية ينعيان زوج السفيرة مشيرة خطاب

10:15 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:

تقدمت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رحيل زوجها المهندس حسين خطاب الذي وافته المنية اليوم.

ونعت الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

ونصت على: «بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للسفيرة مشيرة خطاب، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، في رحيل الفاضل زوجها، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا».

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البابا تواضروس الثاني المجلس القومي لحقوق الإنسان الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية المهندس حسين خطاب القس أندريه زكي

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