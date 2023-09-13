"رياضة النواب" تهنئ منتخب الكرة الطائرة لفوزه ببطولة إفريقيا

كتب - نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومنتخب مصر للكرة الطائرة لحصوله علي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتحقيق اللقب التاسع، بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة (3-1).

وأكد الدكتور محمود حسين، أن رجال مصر للكرة الطائرة بذلوا جهداً كبيراً لتحقيق اللقب التاسع لكأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد غياب هذا اللقب عن المصريين 8 سنوات.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير لدعم الرياضة والرياضيين في الرياضات المختلفة و بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور محمود حسين، أن مصر تمتلك لاعبين ولاعبات على مستوى عالي في الرياضات الجماعية والفردية تجعلها قادرة علي تحقيق المزيد من الانجازات الرياضية.