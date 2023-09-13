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االمنشآت الفندقية: الفائدة على القروض 10 % لمدة عامين لهذه الفئات بالمدن الجديدة

08:32 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

علاء عاقل

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كتب- محمد أبو بكر:

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تم تحديد فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الإستثمارية وجميع جهات الولاية.

أضاف عاقل، خلال منشور تم تعميمه على جميع الفنادق وفقاً لغرفة المنشآت الفندقية، إنه تم تحديد فائدة الأقساط بأن تكون 10 % لمدة عامين، بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتابع رئيس غرفة المنشآت الفندقية قائلاً: (أتشرف أن أرفق لكم خطاب وزارة السياحة والآثار، بشأن قرار المجلس الأعلى للإستثمار المتضمن أن تكون فائدة الأقساط بالنسبة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، وزاعية، وصناعية، وسياحية، وغيرها)، بالمدن الجديدة وجميع الجهات 10 % بدلاً من الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري ولمدة عامين).

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علاء عاقل المنشآت الفندقية الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة السياحة المجلس الأعلى للإستثمار

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