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الضحية مصرية.. أول تحرك من البيئة بعد هجوم القرش في دهب

07:41 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

هجوم القرش في دهب

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كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم إتخاذ قرار بغلق أحد شؤاطي مدينة دهب بجنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة من هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف علي اسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطيء.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أول بأول.

كان قد ورد بلاغ الي غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحدى المصطفات ، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية و التنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الاحترازية الواجبة.

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هجوم القرش في دهب لدكتورة ياسمين فؤاد تعرض مواطنة مصرية للاصابة غلق أحد شؤاطي مدينة دهب اسباب هجوم سمكة القرش

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الضحية مصرية..أول تحرك من البيئة بعد هجوم القرش في دهب