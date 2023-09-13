حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن شركات قطاع الأعمال والطرق الرئيسية وموعد تحسن الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تخصيص "السياحة والآثار"لجنة لرصد الكيانات الوهمية، وتوقعات طقس الساعات المقبلة بعد وصول العاصفة دانيال، واجتماع الرئيسي السيسي مع الفرق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

العاصفة دانيال.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية وتحسن الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة مستمرة اليوم الأربعاء على السواحل الشمالية، ومحافظات الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة الكبرى وتتلاشى غدا الخميس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل لقاء القصير رئيسةَ "شيوخ" غينيا الاستوائية بالعاصمة الإدارية

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، تريزا إيفوا إسنجونو، رئيسة مجلس الشيوخ بدولة غينيا الاستوائية، والوفد المرافق لها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة ترد ببيان على أنباء قطع الأشجار النادرة في حديقة الأسماك بالزمالك

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، غير صحيح.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدعم بـ91 مليار جنيه.. تحرك عاجل من وزير التموين بشأن الخبز

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق مع ضرورة تشكيل ‏لجان ووضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية او المخابز.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لأول مرة.. تفاصيل مشاركة "السياحة والآثار" في معرض ITB China بجمهورية الصين

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لأول مرة، في فعاليات معرض ITB China الذي يُعقد حاليًّا بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حلاوة المولد بمنافذ "التموين".. خصم إضافي للكميات الكبيرة -تفاصيل

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة عبر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية"، في طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظتَي القاهرة والجيزة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الهجرة: وصول 87 جثمانا لمصريين لقوا مصرعهم في إعصار دانيال بليبيا

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص تعازيها للأسر المصرية ممن فقدوا أبنائهم جراء الإعصار دانيال التي وقعت في ليبيا خلال الأيام الماضية، كما تعرب عن خالص مواساتها للشعب الليبي الشقيق في ضحاياه، نتيجة الفيضانات التي ضربت البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

توجيه رئاسي عاجل بشأن شركات قطاع الأعمال وشبكة الموانئ والطرق الرئيسية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا