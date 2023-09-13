إعلان

BBC

وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني تفعيل التعاون بعدد من الملفات الصحية

06:58 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره اليوناني الدكتور ميخائيل كريسوكويديس، لبحث التعاون في عدد من الملفات المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين في كلى البلدين، وذلك في مقر وزارة الصحة اليونانية.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعه مع وزير الصحة اليوناني، بتقديم واجب العزاء في ضحايا التقلبات الجوية والأعاصير، وكذلك حرائق الغابات التي تعرضت لها دولة اليونان مؤخرا، مؤكدا استعداد مصر وقيادتها السياسية لتقديم يد العون إلى الشعب اليوناني الشقيق.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الصحية، واستعرضا التعاون القائم بين الجانبين، كما وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصحة، وتبادل الخبرات والمعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف «عبدالغفار» أن وزير الصحة والسكان، أكد استعداد الدولة المصرية لتقديم خبراتها المتميزة في مجالات المسوحات الصحية، ومبادرات الصحة العامة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» على غرار مبادرة اكتشاف وعلاج فيروس سي، التي نجحت في تخليص مصر من أحد أخطر الأمراض المهددة لحياة المواطنين.

ومن جانبه، تحدث وزير الصحة اليوناني، عن المنظومة الصحية في بلاده ونقاط القوة والضعف بها، مشيرا إلى أن اليونان يضم 7 جامعات وفي كل منها مستشفى جامعي على أعلى مستوى، لافتا إلى أن بلاده تعاني من نقص ملحوظ في تعداد السكان، كما أن كل أسرة يونانية لديها مريض أورام، متطلعا إلى العمل على دعم التعاون بين البلدين في مجالات الأورام،.

حضر اللقاء من الجانب اليوناني، نائب وزير الصحة ماريوس ثيميستوكليوس، والأمين العام للخدمات الصحية ليليان فيلديريديس، ومن الجانب المصري سفير مصر في أثينا عمر عامر يوسف، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الدولية.

سوق مصراوى

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة اليوناني الدكتور ميخائيل كريسوكويديس تفعيل التعاون بين مصر واليونا الملفات الصحية بين مصر واليونان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن شركات قطاع الأعمال والطرق الرئيسية وموعد تحسن الطقس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

زالزال المغرب: كيف انقلب الجبل على سكان "الدواوير"؟