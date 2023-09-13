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المولد النبوي الشريف.. "الإفتاء" تستطلع هلال شهر ربيع الأول غدا

06:55 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

المولد النبوي الشريف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الخميس، بعد غروب الشمس هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الأول من عدمه، غدا الخميس الـ 29 من شهر صفر لعام 1445 هجرية، الـ 14 من سبتمبر لعام 2023، بعد صلاة المغرب.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، وموعد المولد النبوي الشريف لعام 2023.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية في بيانه، أن هلال شهر ربيع الأول يولد مع غروب شمس يوم الخميس الـ 29 من شهر صفر "يوم الرؤية" بالقاهرة ودول العالم العربي.

وأشارت إلى أنه بذلك، يكون الجمعة الـ 15 من سبتمبر لعام 2023 هو أول أيام شهر صفر لعام 1445 هجرية، وأن الأربعاء الـ 12 من شهر ربيع الأول هو موعد المولد النبوي الشريف 2023.

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المولد النبوي الشريف استطلاع هلال شهر ربيع الأول دار الإفتاء المصرية

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