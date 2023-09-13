استجابة للمواطنين.."الجيزة": رفع الإشغالات والتعديات وتركيب الإنترلوك بمناطق بالمحافظة

كتب- محمد أبو بكر:

تلقت محافظة الجيزة، شكوى من سكان شارع الشيخ رمضان المتفرع من العروبة مدينة الأمل؛ لتضررهم من الإزعاج والتلوث الصادر من ورش تعمل في مجال الحدادة وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، وعلى الفور قام حي المنيرة بغلق عدد ٢ ورشة حدادة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت المحافظة وفقاً لبيان الأربعاء، أن ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الواردة، وسرعة التعامل معها.

وأشارت المحافظة أنه، تم تنفيذ حملة مكبرة؛ لرفع الإشغالات، وأسفرت عن رفع الحواجز الحديدية الموجودة بالشارع، بالإضافة إلى تحسين حالة النظافة.

ولفتت المحافظة، أنه في حى إمبابة تم الإستجابة لشكوى المواطن برفع الإشغالات والتعديات التابعة لكافيه و مطعم بالمنطقة خلف مصنع الكراسي .

وتلقت محافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع سهل حمزة بحى الهرم، يتضررون من عدم وجود خدمات مرورية بالشارع، مما تسبب في تواجد ثلاثة مواقف للتكاتك، وتم الاستجابة للشكوى من خلال عمل حملة مرورية بالشارع المذكور، أسفرت عن سحب 9 رخص متنوعة، وعمل ٧ كلبش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم التعامل الفوري مع شكوى يتضرر فيها أحد المواطنين، بمنطقة خلف سور الوحدة البيطرية بالعياط، من قيام المسؤولين بتجريف الشارع المذكور؛ تمهيداً لتركيب بلاط انترلوك ولم يتم تركيب الانترلوك مما تسبب في إعاقة حركة السيارات، وعلى الفور اتجهت أجهزة مركز العياط وتم البدء في تركيب بلاط الانترلوك بالمنطقة وجاري الانتهاء منه.

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