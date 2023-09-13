إعلان

BBC

السيسي يوجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين​

04:31 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية، للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم بسبب الإعصار دانيال.

كما وجه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال؛ للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء جراء تداعيات العاطفة دانيال.

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المنطقة الغربية العسكرية الإعصار دانيال

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market