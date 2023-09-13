السيسي يوجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين​

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية، للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم بسبب الإعصار دانيال.

كما وجه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال؛ للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء جراء تداعيات العاطفة دانيال.

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