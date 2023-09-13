الرئيس السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال لدعم وإغاثة ليبيا
كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال؛ للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء جراء تداعيات العاطفة دانيال.
كما وجه الرئيس السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية، للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم بسبب الإعصار دانيال.
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