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الرئيس السيسي يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال لدعم وإغاثة ليبيا

04:29 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

الرئيس السيسي

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كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال؛ للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أي أعباء جراء تداعيات العاطفة دانيال.

كما وجه الرئيس السيسي بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية، للمتضررين من أشقائنا الليبين الذين فقدوا ديارهم بسبب الإعصار دانيال.​

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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الطائرات الميسترال ليبيا

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السيسي يوجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الليبيين​
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