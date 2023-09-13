الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا
كتب- محمد سامي:
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات؛ موجها بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 87 جنيها.. أفضل تلفزيون سمارتتفاصيل
-
للبودكاست والتيك توك.. أفضل أنواع الميكروفون بخاصية منع الضوضاءتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 117 جنيها أحدث تلفزيون ذكي 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 194 جنيهأ.. أفضل ثلاجة لعام 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: