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الرئيس السيسي يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا

03:20 م الأربعاء 13 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات؛ موجها بتوفير إعانات عاجلة لأسرهم.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

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