حلاوة المولد بمنافذ "التموين".. خصم إضافي للكميات الكبيرة -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها مستمرة عبر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية"، في طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظتَي القاهرة والجيزة.

ونوهت الوزارة بأنه يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 25% مقارنةً بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، ويتم عمل أيضًا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

وتطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيهًا لعلبة الحلوى السادة زنة 1 كيلوجرام، ويتم طرح علبة حلوى سادة لوكس زنة 1 كيلوجرام بـ100 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلوجرام سعر 200 جنيه، وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهًا "أصناف مميزة"، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة، "وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه، وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلوجرامات بسعر 450 جنيهًا، وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلوجرامات بسعر 750 جنيهًا "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.