تحذير جديد من عبوات مغشوشة لـ"فياجرا"

كتب - أحمد جمعة:

أعاد مركز اليقظة الصيدلية، التابع لهيئة الدواء المصرية، التحذير من وجود عبوات مغشوشة ومقلدة من دواء "فياجرا Viagra 100 mg"، والذي يستخدم في علاج ضعف الانتصاب، وكذلك ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.

يأتي هذا بعدما سبق وأن أصدرت الهيئة منشورا تحذيرا بشأن العبوات المغشوشة لـ"فياجرا"، من تصنيع شركة فياتريس للتشغيلة رقم: 3148002 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.

وأوضح المركز في نشرته الدورية أواخر الشهر الماضي، أن الهيئة عممت المنشور الذي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالدواء المغشوش، وكيفية التفريق بين العبوات الأصلية والمقلدة.

ونشرت الهيئة كيفية التفريق بين العبوات المغشوشة والمقلدة من الدواء من حيث الكرتون الخارجي والشريط الداخلي.

كما سبق أن أقرّت لجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية، زيادة جديدة على سعر دواء "فياجرا".

ووفق قرار اللجنة، ارتفع سعر العلبة التي تحتوي على 4 أقراص، من 77 جنيهًا إلى 100 جنيه، حيث جرى طباعة الأسعار الجديدة على التشغيلات الحديثة بالأسواق.

اقرأ أيضًا:

بينها "الفياجرا".. هيئة الدواء تطالب بسحب 5 أدوية "مغشوشة ومقلدة"

"25 جنيهًا للقرص".. زيادة أسعار "الفياجرا"

"راني وأسبوسيد وفايركتا".. ارتفاعات جديدة بأسعار الأدوية تطول أصنافًا شهيرة