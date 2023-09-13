لأول مرة.. تفاصيل مشاركة "السياحة والآثار" في معرض ITB China بجمهورية الصين

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لأول مرة، في فعاليات معرض ITB China الذي يُعقد حاليًّا بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الصينية التي تعد إحدى الأسواق السياحية المستهدفة، كما أنها تعد من كبرى الأسواق المصدرة للسياحة عالميًّا.

وترأس الوفد المصري المشارك في فعاليات المعرض عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويضم الوفد وليد حسين مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة، وبسمة عزت الخطيب عضو بإدارة المكاتب الخارجية والمسؤولة عن ملف الصين بالهيئة.

وأشار عمرو القاضي إلى أهمية المشاركة في فعاليات هذا المعرض؛ حيث إنه يعد فرصة للتعرف على السوق الصينية ومتطلبات سائحيه، وشركات السياحة والمنصات الإعلامية الصينية التي يمكن التعاون معها لجذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من الصين إلى مصر بعد فترة إغلاق دامت 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وعقد القاضي، خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، عدة لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة الصينية؛ منها C Trip و CYTSلبحث سبل التعاون لجذب مزيد من السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، وذلك في إطار خطة الترويج السياحي التي تنتهجها الهيئة للعودة بأعداد السائحين الصينيين إلى مستوياتها في عام 2019.

وتم عقد لقاء مع منظمي معرض ITE Hong kong الذي يعد أحد أهم المعارض السياحية في هونج كونج؛ لبحث المشاركة المصرية بالمعرض خلال السنوات المقبلة.

ونظم الجناح المصري، في إطار الترويج للمقصد السياحي المصري، مسابقة لزائريه تتضمن أسئلة عن مصر وسيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية فعاليات المعرض وتقديم رحلة سياحية لهم إلى المقصد السياحي المصري؛ للاستمتاع بالمقومات السياحية التي يتمتع بها، واكتشاف المنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة به.

وتشارك الهيئة بجناح تبلغ مساحته 99 مترًا مربعًا، ذي تصميم متميز يعكس الحضارة المصرية القديمة والمنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ويضم الجناح المصري أربع شركات سياحة مصرية وشركة مصر للطيران.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة شنغهاي تعد واحدة من كبرى المدن الصينية؛ وهي ثاني أكبر مدينة مصدرة للسياحة في الصين بعد العاصمة الصينية بكين، وتعتبر تجمعًا لأكبر منظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق الصينية، ويشارك بالمعرض هذا العام ما يقرب من 50 دولة.