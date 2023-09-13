وزير التموين يكشف مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز

كتب- محمد سامي:

شدد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين ولتجارة الداخلية على ‏ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية سواء كانت ‏مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج وضرورة كتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.

وطالب ‏مديري المديريات بضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة وإلا سوف ‏يتم غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الأنشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز، مؤكدا أن إنتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة إضافة إلى زيادة المساحة ‏المنزرعة وسوف ينعكس على أسعار الأرز هذا ‏العام.

وأشاد الوزير بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.​