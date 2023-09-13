مدعم بـ91 مليار جنيه.. تحرك عاجل من وزير التموين بشأن الخبز
كتب- محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق مع ضرورة تشكيل لجان ووضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن السلع التموينية او المخابز.
وبحسب بيان أكد على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضاءها من مكان لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، وشدد على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف أكثر من مرة حتى يتم الغلق لكل من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة تدفع 127 مليار سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليارا للخبز فقط.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية إن الوزير شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على جودتها.
وشدد الوزير على مديريات التموين بالمرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر بــ 90 قرشًا للرغيف الواحد.
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