محافظ القاهرة: سداد المصروفات الدراسية لهذه الفئات

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لجمبع الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال تدشين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمبادرة "مدرستي سعادتي" بأحياء المنطقة الغربية من مقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالأزبكية.

والمبادرة التي أطلقتها محافظة القاهرة تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في ​كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى هامش الحفل افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الغربية الذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومنصة أيادي مصر.

وأشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات المعروضة ووجه بالتوسع في إقامة هذه المعارض حيث تضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية.