وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس.

وقال المجلس، في بيان: توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس حسين خطاب - زوج السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتقام اليوم صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الفاروق بالمعادي، ويواري الثرى بمقابر القوات المسلحة بالتجمع بجوار مسجد المشير.

ودعا المجلس الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمها وأفراد الأسرة الصبر والسلوان.