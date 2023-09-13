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وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

10:19 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2023

السفيرة مشيرة خطاب

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كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس.

وقال المجلس، في بيان: توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس حسين خطاب - زوج السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتقام اليوم صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الفاروق بالمعادي، ويواري الثرى بمقابر القوات المسلحة بالتجمع بجوار مسجد المشير.

ودعا المجلس الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمها وأفراد الأسرة الصبر والسلوان.

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مشيرة خطاب وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المهندس حسين خطاب

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