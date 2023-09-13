وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
كتب- محمد نصار:
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس.
وقال المجلس، في بيان: توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس حسين خطاب - زوج السفيرة مشيرة خطاب - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتقام اليوم صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الفاروق بالمعادي، ويواري الثرى بمقابر القوات المسلحة بالتجمع بجوار مسجد المشير.
ودعا المجلس الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمها وأفراد الأسرة الصبر والسلوان.
سوق مصراوى
-
بخصم حتى 57% .. أفضل حفاضات للأطفال في 2023 فائقة الامتصاصتفاصيل
-
"راجعين للمدارس".. خصم حتى 15% على اللاب توب واكسسوارات الكمبيوترتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة ملابس النوم للأطفال بخصومات تصل إلى 20%تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 194 جنيهأ.. أفضل ثلاجة لعام 2023تفاصيل
-
هل الطبخ في أواني التيفال والجرانيت آمن صحياً أم ضار؟تفاصيل
-
أحدث العطور النسائية بنفحات منعشة وجذابة لصيف 2023 بخصم حتى 50%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: