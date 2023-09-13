"مصراوي" يرصد أسهل طرق حجز تذاكر الطيران بأرخص الأسعار

كتب - محمد عبيد:

"لو تحب تسافر بأقل سعر تذكرة؟"، عبارة كانت تتكرر قديماً في الإعلانات داخل الصحف والمجلات والشوارع، بيد أنها اختفت الآن بسبب التحول نحو الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية.

ويقدم "مصراوي" للراغبين في السفر طرق اختيار أرخص الأسعار على مختلف رحلات الطيران.

الطريقة الأولى

للحصول على أرخص سعر لتذاكر السفر عليك الاستعانة بمحركات البحث على شبكة الانترنت وهو الخيار الأول حاليا؛ لأن كل شركة طيران تضع أرخص الأسعار على المناطق والمطارات الوصول إليها وفي الأغلب تكون أماكن ليس عليها إقبال كبير، أو أماكن عليها إقبال كبير لكن متاح لشركة الطيران سعة مقعدية كبيرة، على سبيل المثال رحلات دبي هناك 3 رحلات يوميا لشركة مصر للطيران و3 رحلات يوميا للخطوط الإماراتية، مما يجعل المنافسة كبير ولكن الأسعار شبه ثابتة ولا يوجد بها اختلاف كثير.

الطريقة الثانية

الحجز عن طريق وكلاء السفر وأحيانا تكون الأسعار أرخص من مكاتب شركات الطيران نفسها بسبب حصولهم على سعة مقعدية من شركات الطيران سنويا بأسعار قليلة مما يجعل أسعار التذاكر لديهم أقل من الشركات ويحققون هامش ربح بسيط، ووكلاء السفر من أهم أذرع شركات الطيران لسرعتهم في التسويق وتحقيق المكاسب للشركات.

الطريقة الثالثة

من خلال "الكول سنتر" الخاصة بكل شركة طيران يمكنك الاتصال به وطلب أرخص سعر من الشرائح السعرية الـ16 لدى أغلب شركات الطيران، وكلما كان سفرك قبل الرحلة بفترة طويلة يمكن الحجز على أقل درجة.

الطريقة الرابعة

من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بكل شركة ، وحاليا كل الشركات أدخلت اللغة العربية علي مواقعها الخاصة للتيسير على الركاب وحجز التذاكر والدفع من خلال الموقع الالكتروني ، ويتم ارسال التذكرة الي البريد الالكتروني الخاصة بك والمسجل علي الموقع بمعرفتك .

الطريقة الخامسة

وهي التقليدية هي التوجه الى مكتب مبيعات الشركة والتحدث مباشرة الي موظف المبيعات والحجز منه او تعديل موعد السفر علي تذكرة محجوزة ، وهي يلجأ إليها حوالي نصف الركاب لضمان عدم حدوث أي أخطاء أثناء الحجز ، وكذلك لضمان الحصول علي أقل سعر يمكن السفر عليه .