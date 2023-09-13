الخميس.. حفل إنشاد للشيخ حسين بيومي على مسرح قبة الغوري

القاهرة - أ ش أ:

يقام حفل إنشاد ديني، على خشبة مسرح مركز إبداع قبة الغوري التابع لصندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، في ليلة في حب رسول الله، مع الشيخ حسين البيومي وبمشاركة نخبة من المبتهلين والمادحين من مصر وعدد من الدول.

تبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الإندونيسي الشيخ مخلص سونيمان لاتاسى، وهو قارئ اتحاد طلاب إندونيسيا بالأزهر الشريف، يعقبه إقامة مجلس الذكر والصلاة على النبي بقيادة الشيخ حسين البيومي بمشاركة مجموعة متميزة من المبتهلين من إندونيسيا، تايلاند، الهند، وبنجلاديش، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أجمل الابتهالات والمدائح النبوية وسط حضور متوقع لعدد كبير من متذوقي هذا النوع من الفنون.

يذكر أن وكالة الغورى تقع ضمن مجموعة معمارية بنيت في آخر العصر المملوكي وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت في عصر مملوك شركسي هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغوري الذي تولى حكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516، وكان قد تدرج بفضل ذكاءه إلى أن تولى حكم مصر وهو آخر السلاطين المماليك، فمع نهاية عصره جاء الغزو العثماني.

وشيد قنصوة الغوري مجموعته المعمارية الهامة في تاريخ العمارة والتي تتكون من وكالة الغوري، مسجد الغوري، قبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغوري وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع شارع الأزهر، وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة.