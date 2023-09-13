استجابة لـشكاوي المواطنين.. "الجيزة": رفع التعديات والإشغالات بحي العمرانية

كتب- محمد أبو بكر:

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، عددا من شكاوى قاطني حي العمرانية لتضررهم من مقهى بشارع عدوي سليم أمام شارع كمال منصور؛ لتعديها على حرم الطريق بوضع كراسي مما يعرقل الحركة المرورية بالشارع.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع المزلقان بالعمرانية الشرقية، يتضرر من انتظار سيارات الخشب أمام العقار القاطن به، مما يتسبب في صعوبة الدخول والخروج لمنزله.

وأشارت المحافظة في بيان الثلاثاء، بـ تكليف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لبحث الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة التواجد الميداني للتصدي لكافة أشكال التعدي؛ للعمل على حل أى شكاوى تواجه المواطنين للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وقام حي العمرانية، بحملة مكبرة أسفرت عن رفع كل التعديات والإشغالات الموجودة بنهر بالشارع، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع تكرار ذلك مجددآ.