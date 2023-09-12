وزيرة الهجرة وشخصيات عامة يشاركون في عزاء والدة الإعلامي تامر أمين
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تصوير - محمود عبدالناصر وهاني رجب:
قدمت السفيرة سهى الجندي وزيرة الهجرة، واجب العزاء في والدة الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالدراسة.
كما شارك في العزاء، الشيخ خالد الجندي، والكابتن أحمد شوبير، والفنانة نهال عنبر والفنان هاني رمزي.
وتوفيت السبت الماضي عفاف يحيى والدة الإعلامي تامر أمين، وشيعت الجنازة إلى مثواها الأخير، من مسجد السلام بمدينة نصر.
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